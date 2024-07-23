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Байден впервые появился на публике после того, как заболел COVID-19

23 июля 2024 23:05
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Байден впервые появился на публике после объявления о его болезни
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, впервые почти за неделю появился на публике после того, как у него обнаружили COVID-19. Он заявил, что нарезе чувствует себя хорошо.

Об этом сообщили журналисты The Recount.

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Президент Байден покинул свою резиденцию в Рехобот-Бич, штат Делавер, где находился после обнаружения COVID-19, и отправился в Белый дом. Также было обнародовано видео, на котором видно, как Джо Байден выходит из автомобиля и поднимается на трап отправляющегося в Вашингтон самолета.

На вопросы медийников Байден отказался отвечать, однако отметил, что чувствует себя хорошо после перенесенного заболевания.

Напомним, в четверг, 18 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заболел коронавирусом.

Во время самоизоляции Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам.

Также мы писали, что в среду, 24 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит с заявлением американцам. Он будет говорить о том, как завершит свое президентство.

Джо Байден США политики Белый дом

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