Байден впервые появился на публике после объявления о его болезни

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, впервые почти за неделю появился на публике после того, как у него обнаружили COVID-19. Он заявил, что нарезе чувствует себя хорошо.

Об этом сообщили журналисты The Recount.

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Президент Байден покинул свою резиденцию в Рехобот-Бич, штат Делавер, где находился после обнаружения COVID-19, и отправился в Белый дом. Также было обнародовано видео, на котором видно, как Джо Байден выходит из автомобиля и поднимается на трап отправляющегося в Вашингтон самолета.

На вопросы медийников Байден отказался отвечать, однако отметил, что чувствует себя хорошо после перенесенного заболевания.

President Biden heads to the White House after he recovered from COVID-19 and exited the 2024 race.



Reporter: "How are you feeling?"



Biden: "Well." pic.twitter.com/i7X8ToXxcl — The Recount (@therecount) July 23, 2024

Напомним, в четверг, 18 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заболел коронавирусом.

Во время самоизоляции Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам.

Также мы писали, что в среду, 24 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит с заявлением американцам. Он будет говорить о том, как завершит свое президентство.