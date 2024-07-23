Байден вперше з'явився на публіці після оголошення про його хворобу

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот

Президент США Джо Байден у вівторок, 23 липня, вперше за майже тиждень з'явився на публіці після того, як у нього виявили COVID-19. Він заявив, що нарізі почувається добре.

Про це повідомили журналісти The Recount.

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Президент Байден залишив свою резиденцію в Рехобот-Біч, штат Делавер, де перебував після виявлення COVID-19, і вирушив до Білого дому. Також було оприлюднено відео на якому видно, як Джо Байден виходить з автомобіля і піднімається на трап літака, що відправляється до Вашингтона.

На запитання медійників Байден відмовився відповідати, проте зазначив, що почувається добре після перенесеного захворювання.

President Biden heads to the White House after he recovered from COVID-19 and exited the 2024 race.



Reporter: "How are you feeling?"



Biden: "Well." pic.twitter.com/i7X8ToXxcl — The Recount (@therecount) July 23, 2024

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден захворів на коронавірус.

Під час самоізоляції Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів.

Також ми писали, що у середу, 24 липня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить із заявою до американців. Він говоритиме про те, як завершить своє президентство.