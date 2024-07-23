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Байден уперше з'явився на публіці після того, як захворів на COVID-19

23 липня 2024 23:05
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Байден вперше з'явився на публіці після оголошення про його хворобу
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент США Джо Байден у вівторок, 23 липня, вперше за майже тиждень з'явився на публіці після того, як у нього виявили COVID-19. Він заявив, що нарізі почувається добре.

Про це повідомили журналісти The Recount.

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Президент Байден залишив свою резиденцію в Рехобот-Біч, штат Делавер, де перебував після виявлення COVID-19, і вирушив до Білого дому. Також було оприлюднено відео на якому видно, як Джо Байден виходить з автомобіля і піднімається на трап літака, що відправляється до Вашингтона.

На запитання медійників Байден відмовився відповідати, проте зазначив, що почувається добре після перенесеного захворювання.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден захворів на коронавірус.

Під час самоізоляції Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. 

Також ми писали, що у середу, 24 липня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить із заявою до американців. Він говоритиме про те, як завершить своє президентство.

Джо Байден США політики Білий дім

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