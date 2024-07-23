Байден заявить про завершення свого президентства — коли він виступить

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить із заявою до американців. Він говоритиме про те, як завершить своє президентство.

Про це Джо Байден повідомив у соцмережі X у вівторок, 23 липня.

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Виступ Джо Байдена

Під час промови Байден розповість, що Сполучені Штати очікує в майбутньому та розповість про свої плани щодо завершення президентства, зокрема, про офіційний вихід з президентських перегонів.

"Завтра ввечері о 20:00 за східним часом я звернуся до нації з Овального кабінету з промовою про те, що чекає на нас попереду, і як я завершу роботу для американського народу", — заявив Байден.

Допис Байдена. Фото: скриншот

Нагадаємо, попри рішення вийти з президентських перегонів Джо Байден не збирається достроково залишати пост лідера США. Чергові президентські вибори в США заплановано на 5 листопада 2024 року.

Також Байден передав свої повноваження щодо закону про допомогу Україні очільникам Міністерства фінансів Джанет Єллен та Державного департаменту США Ентоні Блінкену. Йдеться про документ "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців".