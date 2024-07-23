Допомога Україні від США — Байден передав повноваження щодо важливого закону

Президент США Джо Байден. Фото: Erin Schaff/Pool via REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден передав свої повноваження щодо закону про допомогу Україні очільникам Міністерства фінансів Джанет Єллен та Державного департаменту США Ентоні Блінкену. Йдеться про документ "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців".

Про це йдеться в заяві Білого дому, опублікованій у понеділок, 22 липня.

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Байден передав повноваження щодо допомоги Україні

Згідно з документом, Байден передає міністерці фінансів Єллен та держсекретарю Блінкену свої повноваження, передбачені законом "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців".

Щобільше цей закон стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на відбудову України.

Нагадаємо, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США. Однак він запевнив, що не залишить пост очільника держави достроково. У Білому домі пояснили, чим займатиметься американський президент.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Байден не має бути президентом, якщо не готовий балотуватися на наступний строк. Він закликає його піти у відставку.

Додамо, що Байден також повідомив, хто замінить його в президентських перегонах. Як виявилось, він повністю підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.