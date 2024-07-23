Помощь Украине от США — Байден передал полномочия по важному закону

Байден передал полномочия по закону о помощи Украине — детали
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден передал свои полномочия по закону о помощи Украине главам Министерства финансов Джанет Йеллен и Государственного департамента США Энтони Блинкену. Речь идет о документе "О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев".
Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в понедельник, 22 июля.
Байден передал полномочия по поводу помощи Украине
Согласно документу, Байден передает министру финансов Еллен и госсекретарю Блинкену свои полномочия, предусмотренные законом "О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев".
Более того, этот закон касается и возможности конфискации замороженных российских активов на восстановление Украины.
Напомним, что Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов в США. Однако он заверил, что не оставит пост главы государства досрочно. В Белом доме объяснили, чем будет заниматься американский президент.
В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Байден не должен быть президентом, если не готов баллотироваться на следующий срок. Он призывает его уйти в отставку.
Добавим, что Байден также сообщил, кто заменит его в президентской гонке. Как оказалось, он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.
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