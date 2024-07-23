Байден заявит о завершении своего президентства — когда он выступит

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит с заявлением к американцам. Он будет говорить о том, как завершит свое президентство.

Об этом Джо Байден сообщил в соцсети X во вторник, 23 июля.

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Выступление Джо Байдена

Во время речи Байден расскажет, что Соединенные Штаты ожидает в будущем и расскажет о своих планах по завершению президентства, в частности, об официальном выходе из президентской гонки.

"Завтра вечером в 20:00 по восточному времени я обращусь к нации из Овального кабинета с речью о том, что ждет нас впереди и как я завершу работу для американского народа", — заявил Байден.

Пост Байдена. Фото: скриншот

Напомним, несмотря на решение выйти из президентской гонки Джо Байден не собирается досрочно покидать пост лидера США. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Также Байден передал свои полномочия по закону о помощи Украине главам Министерства финансов Джанет Йеллен и Государственному департаменту США Энтони Блинкену. Речь идет о документе "О возобновлении экономического процветания и возможностях для украинцев".