Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден выступит с заявлением о своем президентстве — дата начала arrow

Байден выступит с заявлением о своем президентстве — дата начала

23 июля 2024 20:01
Виктория Козырь - редактор
Байден заявит о завершении своего президентства — когда он выступит
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Виктория Козырь - редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит с заявлением к американцам. Он будет говорить о том, как завершит свое президентство.

Об этом Джо Байден сообщил в соцсети X во вторник, 23 июля.

Читайте также:

Выступление Джо Байдена

Во время речи Байден расскажет, что Соединенные Штаты ожидает в будущем и расскажет о своих планах по завершению президентства, в частности, об официальном выходе из президентской гонки.

"Завтра вечером в 20:00 по восточному времени я обращусь к нации из Овального кабинета с речью о том, что ждет нас впереди и как я завершу работу для американского народа", — заявил Байден.

null
Пост Байдена. Фото: скриншот

Напомним, несмотря на решение выйти из президентской гонки Джо Байден не собирается досрочно покидать пост лидера США. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Также Байден передал свои полномочия по закону о помощи Украине главам Министерства финансов Джанет Йеллен и Государственному департаменту США Энтони Блинкену. Речь идет о документе "О возобновлении экономического процветания и возможностях для украинцев".

Джо Байден США политики президент выступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом