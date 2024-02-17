Зустріч Зеленського з Павелом — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський тисне руку президенту Чехії Петру Павелу. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом у суботу, 17 лютого. Поспілкувалися на тему підтримки України та спільного виробництва зброї.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Про що Зеленський говорив із Павелом

"Дуже конкретна й змістовна зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом. Говорили про оборонну підтримку України, посилення співпраці оборонно-промислових комплексів наших країн, спільне виробництво озброєнь", — зазначив український глава держави.

Також Зеленський подякував Чехії за допомогу та підтримку України.

"Цінуємо підтримку Чехією Української формули миру, а також всебічну допомогу нашій державі та нашим людям", — додав президент.

З ким ще спілкувався Зеленський

Нагадаємо, що Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій під час Мюнхенської конференції з безпеки, що відбулась у суботу, 17 лютого. Відомо, про що говорили на зустрічі.

Також ми повідомляли, що український лідер розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом. Під час розмови лідери країн обговорили ситуацію на фронті.

Додамо, що глава держави зустрівся з новим президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зеленський привітав свого колегу з перемогою на виборах та подякував за те, що він чітко засуджує російську агресію в Україні.