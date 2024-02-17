Зеленський провів телефонну розмову з Байденом — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Сталося це в суботу, 17 лютого, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
Розмова Зеленського та Байдена 17 лютого — що відомо
Під час розмови лідери країн обговорили ситуацію на фронті.
"Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", — наголосив Зеленський.
За його словами, якщо партнери будуть підтримувати Україну, то підтримуватимуть й демократію та свободу.
"Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення", — додав президент.
Нагадаємо, Зеленський 17 лютого виступив на Мюнхенській безпековій конференції.
Також під час конференції президент подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та лідерство щодо допомоги нашій державі у боротьбі проти Росії.
Крім того, Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії Александром Стуббом під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.
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