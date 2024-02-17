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Зеленський провів телефонну розмову з Байденом — про що говорили

17 лютого 2024 21:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Сталося це в суботу, 17 лютого, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Розмова Зеленського та Байдена 17 лютого — що відомо

Під час розмови лідери країн обговорили ситуацію на фронті. 

"Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", — наголосив Зеленський.

За його словами, якщо партнери будуть підтримувати Україну, то підтримуватимуть й демократію та свободу. 

"Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення", — додав президент. 

зеленський поговорив телефоном з байденом
Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, Зеленський 17 лютого виступив на Мюнхенській безпековій конференції

Також під час конференції президент подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та лідерство щодо допомоги нашій державі у боротьбі проти Росії.

Крім того, Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії Александром Стуббом під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. 

Володимир Зеленський
Джо Байден
телефони
політики
Мюнхенська конференція безпеки

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