Зеленський провів телефонну розмову з Байденом — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Сталося це в суботу, 17 лютого, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Розмова Зеленського та Байдена 17 лютого — що відомо

Під час розмови лідери країн обговорили ситуацію на фронті.

"Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", — наголосив Зеленський.

За його словами, якщо партнери будуть підтримувати Україну, то підтримуватимуть й демократію та свободу.

"Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення", — додав президент.

Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, Зеленський 17 лютого виступив на Мюнхенській безпековій конференції.

Також під час конференції президент подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та лідерство щодо допомоги нашій державі у боротьбі проти Росії.

Крім того, Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії Александром Стуббом під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.