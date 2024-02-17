Зеленский провел телефонный разговор с Байденом — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Произошло это в субботу, 17 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.
Разговор Зеленского и Байдена 17 февраля — что известно
Во время разговора лидеры стран обсудили ситуацию на фронте.
"Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, если партнеры будут поддерживать Украину, то будут поддерживать и демократию и свободу.
"Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения", — добавил президент.
Напомним, Зеленский 17 февраля выступил на Мюнхенской конференции безопасности.
Также во время конференции президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку и лидерство в помощи нашему государству в борьбе против России.
Кроме того, Зеленский встретился с новым президентом Финляндии Александром Стуббом во время Мюнхенской конференции по безопасности.
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