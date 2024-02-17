Зеленский провел телефонный разговор с Байденом — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Произошло это в субботу, 17 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Разговор Зеленского и Байдена 17 февраля — что известно

Во время разговора лидеры стран обсудили ситуацию на фронте.

"Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, если партнеры будут поддерживать Украину, то будут поддерживать и демократию и свободу.

"Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения", — добавил президент.

Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Напомним, Зеленский 17 февраля выступил на Мюнхенской конференции безопасности.

Также во время конференции президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку и лидерство в помощи нашему государству в борьбе против России.

Кроме того, Зеленский встретился с новым президентом Финляндии Александром Стуббом во время Мюнхенской конференции по безопасности.