Встреча Зеленского с Павелом — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с президентом Чехии Петром Павелом в субботу, 17 февраля. Поговорили по теме поддержки Украины и совместного производства оружия.
Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.
О чем Зеленский говорил с Павелом
"Очень конкретная и содержательная встреча с Президентом Чехии Петром Павелом. Говорили об оборонной поддержке Украины, усилении сотрудничества оборонно-промышленных комплексов наших стран, совместном производстве вооружений", — отметил украинский глава государства.
Также Зеленский поблагодарил Чехию за помощь и поддержку Украины.
"Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям", — добавил президент.
С кем еще общался Зеленский
Напомним, что Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий во время состоявшейся в субботу, 17 февраля, Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что говорили на встрече.
Также мы сообщали, что украинский лидер разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию на фронте.
Добавим, что глава государства встретился с новым президентом Финляндии Александром Стуббом. Зеленский поздравил своего коллегу с победой на выборах и поблагодарил за то, что он осуждает российскую агрессию в Украине.
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