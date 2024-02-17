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Встреча Зеленского с Павелом — что обсудили

17 февраля 2024 23:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Встреча Зеленского с Павелом — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку президенту Чехии Петру Павелу. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с президентом Чехии Петром Павелом в субботу, 17 февраля. Поговорили по теме поддержки Украины и совместного производства оружия.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

О чем Зеленский говорил с Павелом

"Очень конкретная и содержательная встреча с Президентом Чехии Петром Павелом. Говорили об оборонной поддержке Украины, усилении сотрудничества оборонно-промышленных комплексов наших стран, совместном производстве вооружений", — отметил украинский глава государства.

Также Зеленский поблагодарил Чехию за помощь и поддержку Украины.

"Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям", — добавил президент.

С кем еще общался Зеленский

Напомним, что Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий во время состоявшейся в субботу, 17 февраля, Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что говорили на встрече.

Также мы сообщали, что украинский лидер разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию на фронте.

Добавим, что глава государства встретился с новым президентом Финляндии Александром Стуббом. Зеленский поздравил своего коллегу с победой на выборах и поблагодарил за то, что он осуждает российскую агрессию в Украине.

Владимир Зеленский
оружие
Чехия
военная помощь
Украина
война в Украине
війна

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