Встреча Зеленского с Павелом — что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку президенту Чехии Петру Павелу. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с президентом Чехии Петром Павелом в субботу, 17 февраля. Поговорили по теме поддержки Украины и совместного производства оружия.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

О чем Зеленский говорил с Павелом

"Очень конкретная и содержательная встреча с Президентом Чехии Петром Павелом. Говорили об оборонной поддержке Украины, усилении сотрудничества оборонно-промышленных комплексов наших стран, совместном производстве вооружений", — отметил украинский глава государства.

Также Зеленский поблагодарил Чехию за помощь и поддержку Украины.

"Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям", — добавил президент.

С кем еще общался Зеленский

Напомним, что Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий во время состоявшейся в субботу, 17 февраля, Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что говорили на встрече.

Также мы сообщали, что украинский лидер разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию на фронте.

Добавим, что глава государства встретился с новым президентом Финляндии Александром Стуббом. Зеленский поздравил своего коллегу с победой на выборах и поблагодарил за то, что он осуждает российскую агрессию в Украине.