Зеленський обговорив з представниками Конгресу США ухвалення допомоги для України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 17 лютого. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію на фронті та розвиток оборонних індустрій в Україні.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
Майбутня підтримка від Конгресу США
Також під час розмови він розповів про розвиток України у виробництві безпілотників.
"Сподіваємось на ухвалення Палатою представників рішень, що забезпечать подальшу необхідну підтримку України з боку США. Ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності", — додав президент.
Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США розповіли, що питання про виділення допомоги для України вже обговорюється в Конгресі. Проте зазначили, що цей процес є довгим.
Також ми писали, що Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Сенату США. Під час зустрічі політики обговорили військові потреби для українських захисників.
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