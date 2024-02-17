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Зеленський обговорив з представниками Конгресу США ухвалення допомоги для України

17 лютого 2024 22:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський обговорив з представниками Конгресу США ухвалення допомоги для України
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 17 лютого. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію на фронті та розвиток оборонних індустрій в Україні. 

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Майбутня підтримка від Конгресу США

Також під час розмови він розповів про розвиток України у виробництві безпілотників. 

"Сподіваємось на ухвалення Палатою представників рішень, що забезпечать подальшу необхідну підтримку України з боку США. Ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності", — додав президент. 

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США розповіли, що питання про виділення допомоги для України вже обговорюється в Конгресі. Проте зазначили, що цей процес є довгим. 

Також ми писали, що Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Сенату США. Під час зустрічі політики обговорили військові потреби для українських захисників. 

Володимир Зеленський
США
Конгрес
фінансова допомога
війна в Україні
Мюнхенська конференція безпеки

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