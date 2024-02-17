Зеленський обговорив з представниками Конгресу США ухвалення допомоги для України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 17 лютого. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію на фронті та розвиток оборонних індустрій в Україні.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Майбутня підтримка від Конгресу США

Також під час розмови він розповів про розвиток України у виробництві безпілотників.

"Сподіваємось на ухвалення Палатою представників рішень, що забезпечать подальшу необхідну підтримку України з боку США. Ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності", — додав президент.

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США розповіли, що питання про виділення допомоги для України вже обговорюється в Конгресі. Проте зазначили, що цей процес є довгим.

Також ми писали, що Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Сенату США. Під час зустрічі політики обговорили військові потреби для українських захисників.