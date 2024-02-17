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Зеленский обсудил с представителями Конгресса США предоставление помощи Украине

17 февраля 2024 22:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский обсудил с представителями Конгресса США предоставление помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля. В ходе встречи они обсудили ситуацию на фронте и развитие оборонных индустрий в Украине.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Будущая поддержка от Конгресса США

Также во время разговора он рассказал о развитии Украины в производстве беспилотников.

"Надеемся на принятие Палатой представителей решений, которые обеспечат дальнейшую необходимую поддержку Украины со стороны США. Мы должны победить в этой войне. И мы должны сделать это в единстве, защитив наши общие ценности", — добавил президент.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США рассказали, что вопрос о предоставлении помощи для Украины уже обсуждается в Конгрессе. Однако отметили, что этот процесс долгий.

Также мы писали, что Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Сената США. В ходе встречи политики обсудили военные нужды для украинских защитников.

Владимир Зеленский
США
Конгресс
финансовая помощь
война в Украине
Мюнхенская конференция безопасности

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