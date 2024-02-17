Зеленский обсудил с представителями Конгресса США предоставление помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля. В ходе встречи они обсудили ситуацию на фронте и развитие оборонных индустрий в Украине.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Будущая поддержка от Конгресса США

Также во время разговора он рассказал о развитии Украины в производстве беспилотников.

"Надеемся на принятие Палатой представителей решений, которые обеспечат дальнейшую необходимую поддержку Украины со стороны США. Мы должны победить в этой войне. И мы должны сделать это в единстве, защитив наши общие ценности", — добавил президент.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США рассказали, что вопрос о предоставлении помощи для Украины уже обсуждается в Конгрессе. Однако отметили, что этот процесс долгий.

Также мы писали, что Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Сената США. В ходе встречи политики обсудили военные нужды для украинских защитников.