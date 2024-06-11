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Зеленський заявив, що Україна робить усе, аби не допустити стіни між частинами країни

11 червня 2024 18:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський виступив у Буденстазі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Бундестагом на спеціальному пленарному засіданні. Він звернувся до представників німецького уряду, наголошуючи, що розділена Європа ніколи не була мирною.

Про це він повідомив у Telegram у вівторок, 11 червня.

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Зеленський виступив у Бундестазі

"Розділена Європа ніколи не була мирною. А розділена Німеччина ніколи не була щасливою. Ви знаєте це зі свого досвіду. І тому ви можете зрозуміти нас, українців. Можете зрозуміти, чому ми так боремось проти спроб Росії розділити Україну, чому ми робимо все — абсолютно все, щоб не допустити стіни між частинами нашої країни", — сказав глава держави у своєму зверненні до німецького парламенту.

Президент заявив, що жодна нація не повинна бути засуджена на розділення колючим дротом на довгі роки. Та додав, що українці заслуговують на мир після війни. 

"Жодна країна не має бути приречена на те, щоб колючий дріт на десятиліття розірвав її тіло. Українці заслуговують на спокій після війни. І кожен, хто захищав свій рідний дім, кожен, хто втратив рідних, кожен, чиї побратими й посестри назавжди залишились на полях боїв, — усі вони заслуговують на гідне завершення війни, таке, яке не залишає сумнівів, а хто ж переміг", — наголосив Зеленський.

Він заявив, що винні у війні мають  справедливо відповісти за кожен воєнний злочин, адже справедливість є основою для історичної можливості одужання від агресії.

Нагадаємо, вночі Зеленський прибув до Німеччини, де він взяв участь у Конференції з відновлення України та зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час спільної пресконференції з Шольцом Зеленський заявив, що наразі Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Також президент вважає, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. 

Україна
Володимир Зеленський
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війна
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