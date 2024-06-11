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Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы не допустить стены между частями страны

11 июня 2024 18:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский выступил в Буденстаге
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Бундестагом на специальном пленарном заседании. Он обратился к представителям немецкого правительства, отмечая, что разделенная Европа никогда не была мирной.

Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 11 июня.

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"Разделенная Европа никогда не была мирной. А разделенная Германия никогда не была счастлива. Вы знаете это по своему опыту. И поэтому вы можете понять нас, украинцев. Можете понять, почему мы так боремся против попыток России разделить Украину, почему мы делаем все — абсолютно все, чтобы не допустить стены между частями нашей страны", — сказал глава государства в своем обращении к немецкому парламенту.

Президент заявил, что ни одна нация не должна быть осуждена на разделение колючей проволокой на долгие годы. Но добавил, что украинцы заслуживают мира после войны.

"Ни одна страна не должна быть обречена на то, чтобы колючая проволока на десятилетия разорвала ее тело. Украинцы заслуживают покоя после войны. И каждый, кто защищал свой родной дом, каждый, кто потерял родных, каждый, чьи собратья и сестры навсегда остались на полях боев, — все они заслуживают достойного завершения войны, не оставляющего сомнений, а кто же победил", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что виновные в войне должны справедливо ответить за каждое военное преступление, ведь справедливость является основой для исторической возможности выздоровления от агрессии.

Напомним, ночью Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в Конференции по восстановлению Украины и встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время совместной пресс-конференции с Шольцом Зеленский заявил, что сейчас Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Также президент считает, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме.

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