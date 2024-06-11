Зеленський відвідав українських воїнів у Німеччині

Президент Зеленський спілкується з військовими в Німеччині. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав місце базування 21-шої зенітно-ракетної групи в місті Заніц (Німеччина). Саме тут проходять підготовку українські військовослужбовці.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 11 червня.

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Глава держави подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та федеральному міністру оборони Борису Пісторіусу, а також усьому Німецькому народу за оборонну підтримку України та за тренування наших захисників.

"Дякую воїнам за службу. Віримо у вас. І докладаємо максимум зусиль, щоб посилити наш захист!", — заявив президент.

Нагадаємо, вночі Зеленський прибув до Німеччини, де він взяв участь у Конференції з відновлення України та зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час спільної пресконференції з Шольцом Зеленський заявив, що наразі Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.