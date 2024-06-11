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Зеленський відвідав військову базу у Німеччині, на якій тренуються українські воїни

11 червня 2024 22:51
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський відвідав українських воїнів у Німеччині
Президент Зеленський спілкується з військовими в Німеччині. Фото: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав місце базування 21-шої зенітно-ракетної групи в місті Заніц (Німеччина). Саме тут проходять підготовку українські військовослужбовці.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 11 червня.

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Глава держави подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та федеральному міністру оборони Борису Пісторіусу, а також усьому Німецькому народу за оборонну підтримку України та за тренування наших захисників.

"Дякую воїнам за службу. Віримо у вас. І докладаємо максимум зусиль, щоб посилити наш захист!", — заявив президент.

Нагадаємо, вночі Зеленський прибув до Німеччини, де він взяв участь у Конференції з відновлення України та зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час спільної пресконференції з Шольцом Зеленський заявив, що наразі Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Володимир Зеленський
Олаф Шольц
Борис Пісторіус
війна в Україні
війна
Німеччина
ЗСУ

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