Зеленський відвідав українських військових у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський разом із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом. Фото: ОП

В рамках своєї поїздки до Німеччини, український президент Володимир Зеленський та німецький міністр оборони Борис Пісторіус відвідали 21-шу зенітно-ракетну бригаду у Заніці. На її базі українські військові проходять підготовку на американських ЗРК Patriot.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 11 червня.

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Президент ознайомився з антиракетною системою, яку Україна отримає від Німеччини після завершення тренувань. Зеленський також віддав тренування, поспілкувався з військовими та нагородив їх за заслуги перед країною.

"Мені було дуже приємно почути, що наші хлопці талановиті, раніше вони працювали на системах ППО радянського виробництва, але дуже швидко навчаються. І, що дуже важливо, вони мають досвід війни та обмінюються ним із німецькими колегами, навчають один одного. Мені як Президенту нашої держави було приємно це чути", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, вночі Зеленський прибув до Німеччини, де він взяв участь у Конференції з відновлення України та зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час спільної пресконференції з Шольцом Зеленський заявив, що наразі Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Також президент вважає, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими.