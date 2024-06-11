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Зеленский вместе с Писториусом осмотрел батарею Patriot, которую вскоре передадут Украине

11 июня 2024 21:31
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Бригадир София
редактор
Зеленский посетил украинских военных в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В рамках своей поездки в Германию украинский президент Владимир Зеленский и немецкий министр обороны Борис Писториус посетили 21-ю зенитно-ракетную бригаду в Занице. На ее базе украинские военные проходят подготовку на американских ЗРК Patriot.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 11 июня.

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Президент ознакомился с антиракетной системой, которую Украина получит от Германии после завершения тренировок. Зеленский также отдал тренировки, пообщался с военными и наградил их за заслуги перед страной.

"Мне было очень приятно услышать, что наши ребята талантливы, раньше они работали на системах ПВО советского производства, но очень быстро учатся. И, что очень важно, у них есть опыт войны и обмениваются им с немецкими коллегами, учат друг друга. Мне как Президенту нашего государства было приятно это слышать", — заявил Зеленский.

Напомним, ночью Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в Конференции по восстановлению Украины и встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время совместной пресс-конференции с Шольцом Зеленский заявил, что сейчас Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Также президент считает, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме.

Владимир Зеленский
Борис Писториус
Германия
военные
Patriot
президент

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