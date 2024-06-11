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Зеленский посетил военную базу в Германии, на которой тренируются украинские воины

11 июня 2024 22:51
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Зеленский посетил украинских воинов в Германии
Президент Зеленский общается с военными в Германии. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский посетил место базирования 21-й зенитно-ракетной группы в городе Заниц (Германия). Именно здесь проходят подготовку украинских военнослужащих.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram во вторник, 11 июня.

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Глава государства поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального министра обороны Бориса Писториуса, а также всего Немецкого народа за оборонную поддержку Украины и за тренировку наших защитников.

"Спасибо воинам за службу. Верим в вас. И прилагаем максимум усилий, чтобы усилить нашу защиту!", — заявил президент.

Напомним, ночью Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в Конференции по восстановлению Украины и встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время совместной пресс-конференции с Шольцом Зеленский заявил, что сейчас Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Владимир Зеленский
Олаф Шольц
Борис Писториус
война в Украине
война
Германия
ВСУ

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