Зеленский посетил украинских воинов в Германии

Зеленский посетил военную базу в Германии, на которой тренируются украинские воины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил место базирования 21-й зенитно-ракетной группы в городе Заниц (Германия). Именно здесь проходят подготовку украинских военнослужащих.
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram во вторник, 11 июня.
Зеленский посетил украинских бойцов в Германии
Глава государства поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального министра обороны Бориса Писториуса, а также всего Немецкого народа за оборонную поддержку Украины и за тренировку наших защитников.
"Спасибо воинам за службу. Верим в вас. И прилагаем максимум усилий, чтобы усилить нашу защиту!", — заявил президент.
Напомним, ночью Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в Конференции по восстановлению Украины и встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Во время совместной пресс-конференции с Шольцом Зеленский заявил, что сейчас Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.
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