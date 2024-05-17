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Зеленський прозвітував у вечірньому зверненні, що робить влада для стабілізації електропостачання

17 травня 2024 20:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський прозвітував у вечірньому зверненні, що робить влада для стабілізації електропостачання
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, які заходи вживає влада, щоб стабілізувати енергетичну систему країни. Також він розповів деталі підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це він повідомив у вечірньому звернені у п'ятницю, 17 травня.

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Президент провів дискусію, у якій взяли участь прем’єр-міністр Шмигаль, міністр енергетики, військові та представники енергетичних компаній. Він підкреслив, що внаслідок російських атак значна частина енергетичної генерації була знищена, і тепер потрібен час для її відновлення. Зеленський додав, що потрібно багато зусиль для розвитку нової енергетики, яка зможе функціонувати незважаючи на російські загрози. 

"Плюс уже готуємось до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації. Тому зараз знову є потреба в дуже раціональному, продуманому споживанні електрики", — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що на державному та місцевому рівнях, а також з боку енергетичних компаній, має бути забезпечена повна інформаційна підтримка громадян щодо поточних відключень електроенергії, особливо під час пікових навантажень, та необхідності свідомого споживання кожним громадянином.

"Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і дійсно в постійному режимі, переконуємо їх", — додав президент.

Нагадаємо, станом на 17 травня ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. У декількох областях увечері планують ввести графіки відключень світла.

Раніше ми писали, що наступні два роки в Україні буде дефіцит електроенергії, навіть якщо усунути певні пошкодження. Що стосується нинішніх обмежень, то вони можуть тривати до серпня.

Також голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики попередив, що відключення світла почастішають.

Крім того, ми повідомляли, що уряд виділив понад 1,5 мільярда гривень на реконструкцію Зміївської та Трипільської теплоелектростанцій.

Володимир Зеленський
електроенергія
Україна
сфера енергетики
президент
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енергетика

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