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Зеленский отчитался в вечернем обращении, что делает власть для стабилизации электроснабжения

17 мая 2024 20:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский отчитался в вечернем обращении, что делает власть для стабилизации электроснабжения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие меры предпринимают власти, чтобы стабилизировать энергетическую систему страны. Также он рассказал детали подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом он сообщил в вечернем обращении в пятницу, 17 мая.

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Президент провел дискуссию, в которой приняли участие премьер-министр Шмыгаль, министр энергетики, военные и представители энергетических компаний. Он подчеркнул, что в результате российских атак значительная часть энергетической генерации была уничтожена, и теперь нужно время для ее восстановления. Зеленский добавил, что нужно много усилий для развития новой энергетики, которая сможет функционировать, несмотря на российские угрозы.

"Плюс уже готовимся к следующему отопительному сезону, и это предполагает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации. Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что на государственном и местном уровнях, а также со стороны энергетических компаний должна быть обеспечена полная информационная поддержка граждан относительно текущих отключений электроэнергии, особенно во время пиковых нагрузок, и необходимости сознательного потребления каждым гражданином.

"Конечно, мы работаем над тем, чтобы дать Украине больше защиты ПВО. Работаем со всеми партнерами и действительно в постоянном режиме, убеждаем их", — добавил президент.

Напомним, по состоянию на 17 мая ситуация в энергосистеме остается очень тяжелой. В нескольких областях вечером планируется ввести графики отключений света.

Ранее мы писали, что следующие два года в Украине будет дефицит электроэнергии, даже если устранить некоторые повреждения. Что касается нынешних ограничений, то они могут продлиться до августа.

Также глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что отключения света участятся.

Кроме того, мы сообщали, что правительство выделило более 1,5 миллиарда гривен на реконструкцию Змиевской и Трипольской теплоэлектростанций.

Владимир Зеленский
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
президент
энергосистема
энергетика

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