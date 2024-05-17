Уряд виділив кошти на відбудову двох українських ТЕС — про яку суму йдеться

Засідання Кабміну. Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд разом з енергетичними компаніями та іншими відповідальними органами активно працюють над поліпшенням ситуації з електропостачанням у країні. Уряд виділив понад 1,5 мільярда гривень на реконструкцію Зміївської та Трипільської теплоелектростанцій, розташованих в Харківській та Київській областях.

Про це прем'єр оголосив на засіданні Кабінету Міністрів у п'ятницю, 17 травня.

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Глава уряду уточнив, що з резервного фонду держбюджету на рахунки державної компанії "Центренерго" було перераховано 726 мільйонів гривень, а ще 826 мільйонів гривень були виділені з фонду, створеного для ліквідації наслідків військових дій. Шмигаль наголосив на необхідності ефективного використання цих коштів та швидкого проведення робіт.

Прем’єр виокремив чотири основні завдання: продовження ремонтних робіт, децентралізацію енергосистеми, підвищення енергоефективності та збільшення обсягів видобутку енергоресурсів.

Враховуючи складність обставин, Шмигаль закликав громадян України до економного використання електроенергії, підкреслюючи, що це повинно стати звичкою та нормою для всіх.

Нагадаємо, експерти заявили, що відключення електроенергії триватимуть до серпня.

Раніше ми писали, що в Україні станом на п'ятницю, 17 травня, ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. У декількох областях увечері планують ввести графіки відключень світла.