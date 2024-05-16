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Відключення електроенергії триватимуть до серпня — експерти спрогнозували, коли зникне дефіцит

16 травня 2024 21:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Експерти розповіли як довго в Україні буде дефіцит енергії і коли зникнуть обмеження
Енергетики. Фото: РБК-Україна
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Наступні два роки в Україні буде дефіцит електроенергії, навіть якщо усунути певні пошкодження. Що стосується нинішніх обмежень, то вони можуть тривати до серпня.

Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу Укрінформ.

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Дефіцит енергії в Україні буде ще два роки

Харченко розповів, що в Україні наявний серйозний дефіцит електроенергії. Водночас високовольтні мережі перебувають вже у кращому стані.

"На жаль, проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться. Навіть, якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки й це буде нормальним станом для української енергосистеми", — наголосив він.

Відключення споживачів електроенергії триватимуть до серпня

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур", — зазначив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

Він додав, що якби не така холодна погода, то у травні обмеження могли розпочатися пізніше. Адже коли падає температура, населення активніше використовує обігрівальні прилади. Так в енергосистемі утворився дефіцит і енергетики вимушені застосовувати вимкнення споживачів.

Нагадаємо, що станом на 15 травня ситуація в енергосистемі Києва залишається складною. Внаслідок цього зранку енергетикам доводилося застосовувати аварійні відключення світла для населення.

Раніше ми писали, що зранку 16 травня 30% жителів Києва були без світла. Протягом дня всі столичні споживачі залишаються з електроенергією, але ввечері очікуються обмеження. Тим часом обмеження для промисловості по споживанню діють увесь день.

Юрій Бойко
електроенергія
Україна
електропостачання
Укренерго
дефіцит
війна в Україні
енергетика
світло

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