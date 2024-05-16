Эксперты рассказали, как долго в Украине будет дефицит энергии и когда исчезнут ограничения

Энергетики. Фото: РБК-Украина

Следующие два года в Украине будет дефицит электроэнергии, даже если устранить некоторые повреждения. Что касается нынешних ограничений, то они могут продолжаться до августа.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в ходе брифинга Укринформ.

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Харченко рассказал, что в Украине имеется серьезный дефицит электроэнергии. В то же время высоковольтные сети находятся уже в лучшем состоянии.

"К сожалению, проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Даже если определенную часть нанесенных повреждений удастся в ближайшее время устранить и восстановить, то в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, и это будет нормальным состоянием для украинской энергосистемы",— подчеркнул он.

Отключения потребителей электроэнергии будут продолжаться до августа

"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах", — отметил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

Он добавил, что если бы не столь холодная погода, то в мае ограничения могли начаться позже. Ведь когда падает температура, население более активно использует обогревательные приборы. Так, в энергосистеме образовался дефицит, и энергетики вынуждены применять отключения потребителей.

Напомним, что на 15 мая ситуация в энергосистеме Киева остается сложной. В результате утром энергетикам приходилось применять аварийные отключения света для населения.

Ранее мы писали, что с утра 16 мая 30% жителей Киева были без света. В течение дня все столичные потребители остаются с электроэнергией, но к вечеру ожидаются ограничения. Между тем ограничения для промышленности по потреблению действуют весь день.