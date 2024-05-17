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Правительство выделило средства на восстановление двух украинских ТЭС — о какой сумме идет речь

17 мая 2024 14:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Правительство выделило средства на восстановление двух украинских ТЭС — о какой сумме идет речь
Заседание Кабмина. Фото: Кабмин
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство вместе с энергетическими компаниями и другими ответственными органами активно работают по улучшению ситуации с электроснабжением в стране. Правительство выделило более 1,5 миллиарда гривен на реконструкцию Змиевской и Трипольской теплоэлектростанций, расположенных в Харьковской и Киевской областях.

Об этом премьер объявил на заседании Кабинета министров в пятницу, 17 мая.

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 Глава правительства уточнил, что из резервного фонда госбюджета на счета государственной компании "Центрэнерго" было перечислено 726 миллионов гривен, а еще 826 миллионов гривен были выделены из фонда, созданного для ликвидации последствий военных действий. Шмыгаль отметил необходимость эффективного использования этих средств и быстрого проведения работ.

Премьер выделил четыре основные задачи: продление ремонтных работ, децентрализацию энергосистемы, повышение энергоэффективности и увеличение объемов добычи энергоресурсов.

Учитывая сложность обстоятельств, Шмыгаль призвал граждан Украины к экономному использованию электроэнергии, подчеркивая, что это должно стать привычкой и нормой для всех.

Напомним, эксперты заявили, что отключения электроэнергии будет продолжаться до августа.

Ранее мы писали, что в Украине по состоянию на пятницу, 17 мая, ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой. В нескольких областях вечером планируют ввести графики отключений света.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
ТЭС
энергосистема
война в Украине
энергетика

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