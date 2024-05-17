Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою — в ДТЕК повідомили деталі

Українські енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні станом на п'ятницю, 17 травня, ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. У декількох областях увечері планують ввести графіки відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі України 17 травня

Сьогодні ситуація в енергосистемах у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях залишається вкрай важкою. Водночас енергетики не планують застосовувати обмеження світла до 19:00.

У ДТЕК пояснили, якщо в вашій домівці відсутня електрика — причиною може бути локальна аварія. В такому випадку варто повідомити про це у відповідний чат-бот.

Крім того, за попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення. Графіки можна переглянути на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

"В разі змін ситуації в енергосистемі, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", — додали в компанії.

Скриншот допису ДТЕК

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що протягом дня до 19:00 застосування графіків відключень світла не планується.

А радник прем'єра України Юрій Бойко заявив, що відключення світла можуть тривати до серпня-вересня. Тоді очікується незначне покращення в силу різного набору факторів.