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Ситуація вкрай важка — в ДТЕК попередили про відключення світла увечері в декількох областях

17 травня 2024 10:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою — в ДТЕК повідомили деталі
Українські енергетики. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні станом на п'ятницю, 17 травня, ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. У декількох областях увечері планують ввести графіки відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі України 17 травня

Сьогодні ситуація в енергосистемах у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях залишається вкрай важкою. Водночас енергетики не планують застосовувати обмеження світла до 19:00.

У ДТЕК пояснили, якщо в вашій домівці відсутня електрика — причиною може бути локальна аварія. В такому випадку варто повідомити про це у відповідний чат-бот. 

Крім того, за попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення. Графіки можна переглянути на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

"В разі змін ситуації в енергосистемі, будемо оперативно  вас інформувати на нашому телеграм-каналі", — додали в компанії.

 

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Скриншот допису ДТЕК

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що протягом дня до 19:00 застосування графіків відключень світла не планується. 

А радник прем'єра України Юрій Бойко заявив, що відключення світла можуть тривати до серпня-вересня. Тоді очікується незначне покращення в силу різного набору факторів. 

електроенергія
Україна
ДТЕК
енергосистема
відключення світла
світло

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