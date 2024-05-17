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Ситуация крайне тяжелая — в ДТЭК предупредили об отключении света вечером в нескольких областях

17 мая 2024 10:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой — в ДТЭК сообщили детали
Украинские энергетики. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине по состоянию на пятницу, 17 мая, ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой. В нескольких областях вечером планируется ввести графики отключений света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Ситуация в энергосистеме Украины 17 мая

Сегодня ситуация в энергосистемах в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях остается крайне сложной. В то же время, энергетики не планируют применять ограничения света до 19:00.

В ДТЭК объяснили, если в вашем доме отсутствует электричество — причиной может быть локальная авария. В таком случае следует сообщить об этом в соответствующий чат-бот.

Кроме того, по предварительному указанию Укрэнерго, с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения. Графики можно просмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

"В случае изменений ситуации в энергосистеме будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", — добавили в компании.

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Скриншот поста ДТЭК

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в течение дня до 19:00 применение графиков отключений света не планируется.

А советник премьера Украины Юрий Бойко заявил, что отключения света могут продолжаться до августа-сентября. Тогда ожидается незначительное улучшение в силу разного набора факторов.

электроэнергия
Украина
ДТЭК
энергосистема
отключения света
свет

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