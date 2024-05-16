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Радник прем'єра пояснив, як довго в Україні можливі відключення

16 травня 2024 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Коли стабілізується ситуація в енергосистемі України
Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В усіх областях України у четвер, 16 травня, ввели графіки відключення електроенергії. Вони можуть тривати до серпня, а взимку дефіцит буде навіть при умовах теплої погоди.

Про це заявив радник прем'єра України Юрій Бойко під час пресконференції в Медіацентрі Укрінформу.

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"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня", — сказав Бойко.

Водночас за його словами, у серпні-вересні очікується незначне покращення в силу різного набору факторів. Так, протягом цього періоду атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації.

Крім того, навантаження на енергосистему знизиться через все ще теплу, але вже не спекотну погоду.

Бойко додав, що травневі відключення могли розпочатися набагато пізніше, якби погода в була теплішою. Оскільки українці зараз використовують різні обігрівачі, що спричиняє дефіцит в енергосистемі.

Нагадаємо, в Україні фіксують критичну ситуацію в енергомережі. У трьох областях відключалися високовольтні лінії електропередач.

Також ми писали, що сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.

Крім того, на Львівщині сьогодні скасували планові відключення електроенергії до 16:00. Однак, зважаючи на дефіцит в енергосистемі, увечері будуть застосовуватися графіки.

електроенергія
Україна
обстріли
ДТЕК
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світло

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