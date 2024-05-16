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Советник премьера объяснил, как долго в Украине возможны отключения

16 мая 2024 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Когда стабилизируется ситуация в энергосистеме Украины
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во всех областях Украины в четверг, 16 мая, были введены графики отключения электроэнергии. Они могут продолжаться до августа, а зимой дефицит будет даже при теплой погоде.

Об этом заявил советник премьера Украины Юрий Бойко во время пресс-конференции в Медиацентре Укринформа.

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"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа", — сказал Бойко.

В то же время, по его словам, в августе-сентябре ожидается незначительное улучшение в силу разного набора факторов. Так, в течение этого периода атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации.

Кроме того, нагрузка на энергосистему снизится из-за все еще теплой, но уже не жаркой погоды.

Бойко добавил, что майские отключения могли начаться гораздо позже, если бы погода была теплее. Поскольку украинцы сейчас используют разные обогреватели, что приводит к дефициту в энергосистеме.

Напомним, в Украине фиксируется критическая ситуация в энергосети. В трех областях отключались высоковольтные линии электропередачи.

Также мы писали, что сегодня в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.

Кроме того, на Львовщине сегодня отменили плановые отключения электроэнергии до 16:00. Однако, из-за дефицита в энергосистеме, вечером будут применяться графики.

электроэнергия
Украина
обстрелы
ДТЭК
энергосистема
отключения света
свет

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