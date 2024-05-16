У Міненерго повідомили про важку ситуацію в енергосистемі

Енергетики відновлюють світло. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В трьох областях України відключалися високовольтні лінії електропередач. Йдеться про Київську, Рівненську та Дніпропетровську області.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у четвер, 16 травня.

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Ситуація в енергосистемі 16 травня

Так, вчора ввечері на Київщині відключалась одна з високовольтних повітряних ліній — її вивели в аварійних ремонт, причина з’ясовується.

А вже сьогодні вранці на Рівненщині з технологічних причин відключалося обладнання на високовольтній підстанції. Його вдалося включити в роботу, споживачі не знеструмлювалися.

Крім того, минулої доби на Дніпропетровщині з технологічних причин вимикалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок інциденту була знеструмлена підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Наразі енергетики усіх заживили.

А у Донецькій області під час знеструмлення шахти сталося порушення в роботі вентиляційного обладнання — на поверхню було виведено 124 працівники. Спеціалістам вже вдалося відновити електропостачання шахти та роботу вентиляційного обладнання.

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.

Також ми писали, що 15 травня диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.