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В Україні фіксують критичну ситуацію в енергомережі — відключилися три високовольтні лінії

16 травня 2024 10:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міненерго повідомили про важку ситуацію в енергосистемі
Енергетики відновлюють світло. Ілюстративне фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В трьох областях України відключалися високовольтні лінії електропередач. Йдеться про Київську, Рівненську та Дніпропетровську області. 

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у четвер, 16 травня.

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Так, вчора ввечері на Київщині відключалась одна з високовольтних повітряних ліній — її вивели в аварійних ремонт, причина з’ясовується.

А вже сьогодні вранці на Рівненщині з технологічних причин відключалося обладнання на високовольтній підстанції. Його вдалося включити в роботу, споживачі не знеструмлювалися.

Крім того, минулої доби на Дніпропетровщині з технологічних причин вимикалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок інциденту була знеструмлена підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Наразі енергетики усіх заживили.

А у Донецькій області під час знеструмлення шахти сталося порушення в роботі вентиляційного обладнання — на поверхню було виведено 124 працівники. Спеціалістам вже вдалося відновити електропостачання шахти та роботу вентиляційного обладнання.

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Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.

Також ми писали, що 15 травня диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Міненерго
електроенергія
електропостачання
Укренерго
світло

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