Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине фиксируют критическую ситуацию в энергосети — отключились три высоковольтные линии arrow

В Украине фиксируют критическую ситуацию в энергосети — отключились три высоковольтные линии

16 мая 2024 10:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Минэнерго сообщили о тяжелой ситуации в энергосистеме
Энергетики восстанавливают свет. Иллюстративное фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В трех областях отключались высоковольтные линии электропередач. Речь идет о Киевской, Ровенской и Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме 16 мая

Так, вчера вечером на Киевщине отключалась одна из высоковольтных воздушных линий — ее вывели в аварийный ремонт, причина выясняется.

А уже сегодня утром на Ровенщине по технологическим причинам отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. Его удалось включить в работу, потребители не обесточивались.

Кроме того, за прошедшие сутки на Днепропетровщине по технологическим причинам выключалась воздушная линия облэнерго. В результате инцидента была обесточена подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Сейчас энергетики всех заживили.

А в Донецкой области во время обесточивания шахты произошло нарушение в работе вентиляционного оборудования — на поверхность было выведено 124 работника. Специалистам уже удалось возобновить электроснабжение шахты и работу вентиляционного оборудования.

null
Скриншот поста Минэнерго

Напомним, сегодня в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.

Также писали, что 15 мая диспетчерский центр Укрэнерго применил контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Минэнерго
электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников