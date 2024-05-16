В Минэнерго сообщили о тяжелой ситуации в энергосистеме

Энергетики восстанавливают свет. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В трех областях отключались высоковольтные линии электропередач. Речь идет о Киевской, Ровенской и Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в четверг, 16 мая.

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Так, вчера вечером на Киевщине отключалась одна из высоковольтных воздушных линий — ее вывели в аварийный ремонт, причина выясняется.

А уже сегодня утром на Ровенщине по технологическим причинам отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. Его удалось включить в работу, потребители не обесточивались.

Кроме того, за прошедшие сутки на Днепропетровщине по технологическим причинам выключалась воздушная линия облэнерго. В результате инцидента была обесточена подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Сейчас энергетики всех заживили.

А в Донецкой области во время обесточивания шахты произошло нарушение в работе вентиляционного оборудования — на поверхность было выведено 124 работника. Специалистам уже удалось возобновить электроснабжение шахты и работу вентиляционного оборудования.

Скриншот поста Минэнерго

Напомним, сегодня в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.

Также писали, что 15 мая диспетчерский центр Укрэнерго применил контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.