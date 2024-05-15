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Укренерго ввело аварійні відключення електрики в усіх регіонах — коли з'явиться світло

15 травня 2024 08:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Укренерго ввело аварійні відключення електрики в усіх регіонах — коли з'явиться світло
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України вранці, 15 травня. Діятимуть вони з 06:40 до 09:00. 

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

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Аварійні відключення світла в Україні 

"​​З 06:40 до 09:00 Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", — йдеться у повідомленні про аварійні відключення світла. 

Зазначається, що причиною обмежень є збільшення дефіциту електроенергії у зв'язку з погіршенням погодних умов та наслідками російських обстрілів. 

Також, як наголосили у відомстві, 15 травня з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла в Україні
Повідомлення Укренерго. Фото: Укренерго

 

Нагадаємо, увечері 14 травня Державний регулятор "Укренерго" запровадив контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Це сталося через значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький попереджав, що графіки погодинних відключень світла можуть повернути за умовами значного дефіциту електроенергії.

війна
українці
обстріли
Укренерго
війна в Україні
відключення світла
блекаут

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