Укренерго ввело аварійні відключення електрики в усіх регіонах — коли з'явиться світло

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України вранці, 15 травня. Діятимуть вони з 06:40 до 09:00.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

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"​​З 06:40 до 09:00 Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", — йдеться у повідомленні про аварійні відключення світла.

Зазначається, що причиною обмежень є збільшення дефіциту електроенергії у зв'язку з погіршенням погодних умов та наслідками російських обстрілів.

Також, як наголосили у відомстві, 15 травня з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Повідомлення Укренерго. Фото: Укренерго

Нагадаємо, увечері 14 травня Державний регулятор "Укренерго" запровадив контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Це сталося через значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький попереджав, що графіки погодинних відключень світла можуть повернути за умовами значного дефіциту електроенергії.