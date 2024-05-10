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В Україні є ризик запровадження графіків відключення світла — глава Укренерго назвав умову

10 травня 2024 17:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні є ризик запровадження графіків відключення світла — глава Укренерго назвав умову
Електроенергетики за роботою. Фото ілюстративне: Міненерго
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні можуть знову повернути графіки погодинних відключень світла через російські удари по об'єктах енергетики. Таке можливо за умови значного дефіциту електроенергії.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицького під час брифінгу.

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За словами Кудрицького, одних відключень світла для промисловості, які діють вже кілька днів поспіль, може не вистачити для збалансування енергосистеми.

"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним протягом доби, то в такій ситуації застосовується інший графік — графік погодинних відключень. Це коли "Укренерго" доводить до кожної області ліміт споживання та обленерго розподіляють його по кожному споживачу", — розповів Кудрицький.

При цьому чиновник уточнив, що вночі електропостачання промисловості обмежують, оскільки імпорт електроенергії в Україну не відбувається, оскільки цілодобово отримувати аварійну допомогу від сусідніх країн-партнерів неможливо.

Нагадаємо, раніше пресслужба "Укренерго" заявила, що в енергосистемі України протягом майже всієї доби буде спостерігатися значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження електростанцій. 

Водночас в Міністерстві енергетики триває обговорення зростання тарифів на електроенергію через останні ракетні удари та через долучення ресурсів для наступного опалювального сезону.

електроенергія
Україна
сфера енергетики
Укренерго
війна в Україні
відключення світла
блекаут

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