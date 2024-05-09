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Після атак РФ в енергосистемі є значний дефіцит — українців закликають обмежити споживання

9 травня 2024 12:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Масштабне пошкодження українських електростанцій - чи чекати відключення світла
Ремонт електростанцій. Фото: ДТЕК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В енергосистемі України протягом майже всієї доби буде спостерігатися значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження електростанцій. Громадян закликають обмежити споживання електроенергії ввечері.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у четвер, 9 травня.

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"В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії.Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною", — йдеться у повідомленні.

Як долають дефіцит енергії

"Укренерго" застосовує всім можливі способи вирішення проблеми із електропостачання для уникнення відключень побутових споживачів. Це безпосередньо імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

"Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 699 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 418 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину", — зазначає пресслужба "Укренерго".

Для кого діятимуть обмеження 

За даними Диспетчерського центру "Укренерго", сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Та у разі зростання споживання можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів.

Це вже п'ята в цьому році ракетна атака ворога по електростанціях. На ранок 9 травня знеструмленими перебувають 411 населених пунктів. Також є нові знеструмлення  у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.

Відомо, що сьогодні, 9 травня, частина одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. 

Також в Україні влітку може настати проблемний дефіцит електроенергії. Внаслідок цього можливі відключення світла майже по всій території України.

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