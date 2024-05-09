Масштабное повреждение украинских электростанций - ждать ли отключения света

Ремонт электростанций. Фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины в течение почти всех суток будет наблюдаться значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений электростанций. Граждан призывают ограничить потребление электроэнергии вечером.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в четверг, 9 мая.

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"В энергосистеме в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии. Днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на ВИЭ. В другие часы недостаток электроэнергии является значительным" , — говорится в сообщении.

Как одолевают дефицит энергии

"Укрэнерго" применяет всем возможные способы решения проблемы по электроснабжению во избежание отключений бытовых потребителей. Это непосредственно импорт и аварийная помощь из Европы.

"В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 16 699 МВт/час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 418 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1 700 МВт в час" ,— отмечает прессслужба "Укрэнерго".

Для кого будут действовать ограничения

По данным Диспетчерского центра "Укрэнерго", сегодня вечером с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но при росте потребления возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей.

Это уже пятая в этом году ракетная атака врага по электростанциям. К утру 9 мая обесточенными находятся 411 населенных пунктов. Также есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Известно, что сегодня, 9 мая, часть одесситов, подключенных к центральной и южной энергораспределительных сетях, остались без света.

Также в Украине летом может возникнуть проблемный дефицит электроэнергии. В результате возможны в выключении света почти по всей территории Украины.