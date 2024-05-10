Графіки відключень світла — в Укренерго пояснили ситуацію

Відключення світла у 2022 році. Фото: Новини.LIVE

Російські військові не припиняють атакувати об'єкти енергетики в Україні. Влада вже попереджає про критичну ситуацію на енергооб'єктах, що не могла не використати у своїх пропагандистських цілях Росія. Зокрема, в мережі почали нізвідки з'являтися заяви начебто про введення графіків відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

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В соцмережах подекуди почали з'являтися дивні оголошення про введення графіків відключення світла по всій Україні. Для цього зловмисники використовували фейковий логотип та назву компанії Укренерго, щоб створити "ілюзію" офіційного повідомлення.

Повідомлення Укренерго. Фото: інфографіка Укренерго

"Увага! Шахраї вкотре використовують логотип та назву нашої компанії у своїх цілях. Вони знову розповсюджують фейкове повідомлення про відключення через телеграм-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.", — попередили в Укренерго.

Як розрізняти фейки

У компанії зазначили, що Укренерго не публікує графіків відключень світла. Натомість актуальну інформацію про енергопостачання та зміни у графіках подачі можна відстежувати як на офіційному сайті конкретного обленерго, так і в особистому кабінеті споживача

Нагадаємо, що у КМВА заявили про критичну ситуацію на електромережі, яка живить столицю та закликали киян ощадливіше користуватися електрикою. Втім, де-ін-де вже застосовували графіки відключень. Нещодавно, 5 травня, росіяни влучили у Слов'янську ТЕЦ.