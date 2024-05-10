Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В сети начались появляться графики отключений света — в Укрэнерго разъяснили ситуацию arrow

В сети начались появляться графики отключений света — в Укрэнерго разъяснили ситуацию

10 мая 2024 06:06
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Графики отключений света - в Укрэнерго объяснили ситуацию
Отключение света в 2022 году. Фото: Новини.LIVE
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Российские военные не перестают атаковать объекты энергетики в Украине. Власти уже предупреждают о критической ситуации на энергообъектах, которую не могла не использовать в своих пропагандистских целях Россия. В частности, в сети начали неоткуда появляться заявления о вводе графиков отключения света.

Об этом сообщает Укрэнерго

Читайте также:

Россия не перестает распространять фейки

В соцсетях кое-где стали появляться странные объявления о вводе графиков отключения света по всей Украине. Для этого злоумышленники использовали фейковый логотип и название компании Укрэнерго, чтобы создать "иллюзию" официального сообщения.

Фейк
Сообщения Укрэнерго. Фото: инфографика Укрэнерго

 

"Внимание! Мошенники еще раз используют логотип и название нашей компании в своих целях. Они снова распространяют фейковое сообщение об отключении через телеграмм-канал, извещающий о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог", — предупредили в Укрэнерго.

Как различать фейки

В компании отметили, что Укрэнерго не публикует графики отключений света. В то же время актуальную информацию об энергоснабжении и изменениях в графиках подачи можно отслеживать как на официальном сайте конкретного облэнерго, так и в личном кабинете потребителя

Напомним, что в КМВА заявили о критической ситуации на электросети, которая питает столицу и призвали киевлян более экономно пользоваться электричеством. Впрочем, кое-где уже применяли графики отключений. Недавно, 5 мая, россияне попали в Славянскую ТЭЦ.

украинцы
электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света
блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае