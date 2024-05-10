Графики отключений света - в Укрэнерго объяснили ситуацию

Отключение света в 2022 году. Фото: Новини.LIVE

Российские военные не перестают атаковать объекты энергетики в Украине. Власти уже предупреждают о критической ситуации на энергообъектах, которую не могла не использовать в своих пропагандистских целях Россия. В частности, в сети начали неоткуда появляться заявления о вводе графиков отключения света.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В соцсетях кое-где стали появляться странные объявления о вводе графиков отключения света по всей Украине. Для этого злоумышленники использовали фейковый логотип и название компании Укрэнерго, чтобы создать "иллюзию" официального сообщения.

Сообщения Укрэнерго. Фото: инфографика Укрэнерго

"Внимание! Мошенники еще раз используют логотип и название нашей компании в своих целях. Они снова распространяют фейковое сообщение об отключении через телеграмм-канал, извещающий о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог", — предупредили в Укрэнерго.

Как различать фейки

В компании отметили, что Укрэнерго не публикует графики отключений света. В то же время актуальную информацию об энергоснабжении и изменениях в графиках подачи можно отслеживать как на официальном сайте конкретного облэнерго, так и в личном кабинете потребителя

Напомним, что в КМВА заявили о критической ситуации на электросети, которая питает столицу и призвали киевлян более экономно пользоваться электричеством. Впрочем, кое-где уже применяли графики отключений. Недавно, 5 мая, россияне попали в Славянскую ТЭЦ.