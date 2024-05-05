Росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС пʼятьма ракетами — наслідки

Наслідки обстрілу Слов'янської ТЕС. Фото: Володимир Проскунін

Росіяни у неділю, 5 травня, здійснили ракетну атаку на територію Слов’янської ТЕС. Жертв та постраждалих внаслідок нападу не зафіксовано.

Про це повідомив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі Суспіному

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Проскудін заявив, що обстріл розпочався о 10:35. Наразі відомо про пошкодження декількох об’єктів на її території.

Наслідки обстрілу Слов'янської ТЕС. Фото: Володимир Проскунін

"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", — підкреслив він.

Наслідки обстрілу Слов'янської ТЕС. Фото: Володимир Проскунін

Володимир Проскунін також зазначив, що російська сторона використала чотири касетні ракети системи "Смерч" та одну фугасну ракету.

Нагадаємо, у Великодню ніч, 5 травня, російські окупанти атакували Харків. Ворог пошкодив 80 житлових будинків.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував понад 500 релігійних споруд християн, іудеїв та мусульман.