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Россияне обстреляли Славянскую ТЭС пятью ракетами — последствия

5 мая 2024 17:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне обстреляли Славянскую ТЭС пятью ракетами — последствия
Последствия обстрелов Славянской ТЭС. Фото: Владимир Проскунин
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в воскресенье, 5 мая, совершили ракетную атаку на территорию Славянской ТЭС. Жертв и пострадавших в результате нападения не зафиксированы.

Об этом сообщил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин в комментарии Суспільному.

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Проскудин заявил, что обстрелы начались в 10:35. Пока известно о повреждении нескольких объектов на ее территории.

Последствия обстрелов Славянской ТЭС. Фото: Владимир Проскунин
Последствия обстрелов Славянской ТЭС. Фото: Владимир Проскунин

"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", — подчеркнул он.

Последствия обстрелов Славянской ТЭС. Фото: Владимир Проскунин
Последствия обстрелов Славянской ТЭС. Фото: Владимир Проскунин

Владимир Проскунин также отметил, что российская сторона использовала четыре кассетных ракет системы "Смерч" и одну фугасную ракету.

Напомним, в Пасхальную ночь, 5 мая, российские оккупанты атаковали Харьков. Враг повредил 80 жилых домов.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения враг разрушил более 500 религиозных построек христиан, иудеев и мусульман.

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Украина
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