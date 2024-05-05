Россияне обстреляли Славянскую ТЭС пятью ракетами — последствия
Россияне в воскресенье, 5 мая, совершили ракетную атаку на территорию Славянской ТЭС. Жертв и пострадавших в результате нападения не зафиксированы.
Об этом сообщил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин в комментарии Суспільному.
Обстрел Славянской ТЭС 5 мая
Проскудин заявил, что обстрелы начались в 10:35. Пока известно о повреждении нескольких объектов на ее территории.
"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", — подчеркнул он.
Владимир Проскунин также отметил, что российская сторона использовала четыре кассетных ракет системы "Смерч" и одну фугасную ракету.
Напомним, в Пасхальную ночь, 5 мая, российские оккупанты атаковали Харьков. Враг повредил 80 жилых домов.
Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения враг разрушил более 500 религиозных построек христиан, иудеев и мусульман.
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