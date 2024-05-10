В Украине есть риск введения графиков отключения света — глава Укрэнерго назвал условие
В Украине могут снова вернуть графики почасовых отключений света из-за российских ударов по объектам энергетики. Такое возможно при значительном дефиците электроэнергии.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкого во время брифинга.
В Украине возможен блэкаут
По словам Кудрицкого, одних отключений света для промышленности, действующих несколько дней подряд, может не хватить для сбалансирования энергосистемы.
"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график — график почасовых отключений. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления, и облэнерго распределяют его по каждому потребителю", — рассказал Кудрицкий.
При этом чиновник уточнил, что ночью электроснабжение промышленности ограничивается, поскольку импорт электроэнергии в Украину не происходит, поскольку круглосуточно получать аварийную помощь от соседних стран-партнеров невозможно.
Напомним, ранее пресс-служба "Укрэнерго" заявила, что в энергосистеме Украины в течение почти всех суток будет наблюдаться значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений электростанций.
В то же время в Министерстве энергетики продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию из-за последних ракетных ударов и из-за присоединения ресурсов для следующего отопительного сезона.
Читайте Новини.LIVE!