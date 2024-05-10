В Украине есть риск введения графиков отключения света — глава Укрэнерго назвал условие

Электроэнергетики за работой. Фото иллюстративное: Минэнерго

В Украине могут снова вернуть графики почасовых отключений света из-за российских ударов по объектам энергетики. Такое возможно при значительном дефиците электроэнергии.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкого во время брифинга.

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По словам Кудрицкого, одних отключений света для промышленности, действующих несколько дней подряд, может не хватить для сбалансирования энергосистемы.

"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график — график почасовых отключений. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления, и облэнерго распределяют его по каждому потребителю", — рассказал Кудрицкий.

При этом чиновник уточнил, что ночью электроснабжение промышленности ограничивается, поскольку импорт электроэнергии в Украину не происходит, поскольку круглосуточно получать аварийную помощь от соседних стран-партнеров невозможно.

Напомним, ранее пресс-служба "Укрэнерго" заявила, что в энергосистеме Украины в течение почти всех суток будет наблюдаться значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений электростанций.

В то же время в Министерстве энергетики продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию из-за последних ракетных ударов и из-за присоединения ресурсов для следующего отопительного сезона.