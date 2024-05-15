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Укрэнерго ввело аварийные отключения электричества во всех регионах — когда появится свет

15 мая 2024 08:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Укрэнерго ввело аварийные отключения электричества во всех регионах — когда появится свет
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины утром 15 мая. Они будут действовать с 6:40 до 09:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

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" С 6:40 до 09:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", — говорится в сообщении об аварийных отключениях света.

Причиной ограничений является увеличение дефицита электроэнергии в связи с ухудшением погодных условий и последствиями российских обстрелов.

Также,  как отметили в ведомстве, 15 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Отключение света в Украине
Сообщения "Укрэнерго". Фото: "Укрэнерго"

 

Напомним, вечером 14 мая Государственный регулятор Укрэнерго ввел контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины . Это произошло из-за значительного дефицита электроэнергии в системе вследствие российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждал, что графики почасовых отключений света могут вернуть по условиям значительного дефицита электроэнергии.

война
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Укрэнерго
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