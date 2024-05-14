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Укренерго вводить аварійні відключення світла по всій Україні

14 травня 2024 21:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Укренерго вводить аварійні відключення світла по всій Україні
Блекаут в Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Державний регулятор Укренерго запроваджує контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Це сталося через значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Про це повідомляє пресслужба держрегулятора.

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В держрегуляторі заявили, що відключення стосуватимуться промислових та побутових споживачів в усіх регіонах країни. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не буде обмежено.

Водночас там додали, що у середу, 15 травня, для промислових споживачів графіки відключення електрики будуть діяти протягом всієї доби — з 00:00 до 24:00.

укренерго відключення світла
Скриншот офіційної заяви Укренерго

Нагадаємо, раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький попереджав, що графіки погодинних відключень світла можуть повернути за умовами значного дефіциту електроенергії.

Водночас в держрегуляторі заявляли, що в енергосистемі України буде спостерігатися значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження електростанцій.

електроенергія
Україна
електропостачання
Укренерго
відключення світла
блекаут

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