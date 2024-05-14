Укрэнерго вводит аварийные отключения света по всей Украине

Блэкаут в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Государственный регулятор Укрэнерго вводит контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины. Это произошло из-за значительного дефицита электроэнергии в системе вследствие российских обстрелов, и роста потребления из-за похолодания.

Об этом сообщает пресс-служба госрегулятора.

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В госрегуляторе заявили, что отключения будут касаться промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны. В то же время, энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.

В то же время там добавили, что в среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики отключения электричества будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

Скриншот официального заявления Укрэнерго

Напомним, ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждал, что графики почасовых отключений света могут вернуть по условиям значительного дефицита электроэнергии.

В то же время в госрегуляторе заявляли, что в энергосистеме Украины будет наблюдаться значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений электростанций.