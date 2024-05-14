Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Укрэнерго вводит аварийные отключения света по всей Украине arrow

Укрэнерго вводит аварийные отключения света по всей Украине

14 мая 2024 21:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Укрэнерго вводит аварийные отключения света по всей Украине
Блэкаут в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Государственный регулятор Укрэнерго вводит контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины. Это произошло из-за значительного дефицита электроэнергии в системе вследствие российских обстрелов, и роста потребления из-за похолодания.

Об этом сообщает пресс-служба госрегулятора.

Читайте также:

В Украине будут отключать свет

В госрегуляторе заявили, что отключения будут касаться промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны. В то же время, энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.

В то же время там добавили, что в среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики отключения электричества будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

укрэнерго отключение света
Скриншот официального заявления Укрэнерго

Напомним, ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждал, что графики почасовых отключений света могут вернуть по условиям значительного дефицита электроэнергии.

В то же время в госрегуляторе заявляли, что в энергосистеме Украины будет наблюдаться значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений электростанций.

электроэнергия
Украина
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света
блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников