Укрэнерго вводит аварийные отключения света по всей Украине
Государственный регулятор Укрэнерго вводит контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины. Это произошло из-за значительного дефицита электроэнергии в системе вследствие российских обстрелов, и роста потребления из-за похолодания.
Об этом сообщает пресс-служба госрегулятора.
В Украине будут отключать свет
В госрегуляторе заявили, что отключения будут касаться промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны. В то же время, энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.
В то же время там добавили, что в среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики отключения электричества будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.
Напомним, ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждал, что графики почасовых отключений света могут вернуть по условиям значительного дефицита электроэнергии.
В то же время в госрегуляторе заявляли, что в энергосистеме Украины будет наблюдаться значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений электростанций.
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