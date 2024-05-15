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Гендиректор YASNO оцінив ймовірність відключень світла влітку — чого чекати

15 травня 2024 16:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Чи будуть відключення світла влітку — прогноз енергетиків
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Фото: ДТЕК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Вчора, 14 травня, українців не попередили завчасно про аварійні відключення світла. Причиною стало неочікуване зростання споживання, яке дуже складно спрогнозувати.

Про це генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів в ефірі Радіо Свобода у середу, 15 травня.

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Абонентів не попередили про відключення електроенергії

Причиною, через яку абонентів не попередили про аварійні відключення електроенергії, є неочікуване зростання споживання. Чи будуть відключення світла сьогодні — невідомо. Раніше аварійні графіки були введені для промислових споживачів, що стосується населення, світло вимкнули вперше.

"Споживання – це така величина, яка досить непрогнозована на сто відсотків, бо воно гуляє. І, на мою думку, просто не очікували, що так зросте споживання. Тобто вимушені були на декілька годин ввести обмеження аварійні і для населення", — зазначив Коваленко.

Він зауважив, що всі чекають повернення схеми за якою відключення працювали останні два роки. Це коли є зрозумілий дефіцит і "Укренерго" доводить до кожного оператора системи розподілу в регіоні обмеження. І ОСР вже балансує відключення за допомогою прогнозованих графіків всередині області.

Причин для повного блекауту немає

Гендиректор YASNO не бачить причин для настання повного відключення електрики і блекауту, як у 2022 році. Він прогнозує застосування графіків відключення улітку.

"Я повного блекауту не бачу взагалі. Теоретично все можливо, але поки ми його не бачимо, це досить технічно неможливо… З погляду графіків, будуть їх застосовувати чи не будуть, це залежить від дефіциту. Я персонально думаю, що коли буде досить спекотно на вулиці, ми можемо зіткнутися із застосуванням цих графіків", — додав Коваленко.

Нагадаємо, що деякі одесити залишилися без світла до вечора. Також в Одеському регіоні можуть бути екстрені відключення світла через велике навантаження на електромережі.

Як відомо, сьогодні вранці "Укренерго" застосувало контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.  Вони діяли з 06:40 до 09:00. 

електроенергія
Україна
ДТЕК
війна в Україні
YASNO
енергетика
відключення світла
світло

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