Екстрені відключення світла у Києві та в низці областей скасовані

Працівник Укренерго. Фото: kharkivoda.gov.ua

Станом на ранок середи, 15 травня, екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано. В усі домівки буде повернуто світло.

Про це повідомляє пресслужба групи ДТЕК у Telegram.

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Станом на зараз в Україні скасували екстрені відключення світла у кількох регіонах. Раніше повідомлялось, що у Киїівській області, а також в Одесі, на Дніпропетровщині та Донеччині запровадять таку ініціативу, щоб розгрузити електромережі, так як після останніх російських обстрілів постраждала енергетична інфраструктура.

Пост ДТЕК у Telegram

Енергетики запевняють, що сьогодні світло повернуть у всі оселі. Але, не дивлячись на стабілізацію ситуації, у ДТЕК просять громадян економити електроенергію.

Нагадаємо, зранку Укренерго застосувало контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України вранці. Вони діяли з 06:40 до 09:00.

Як відомо, вчора ввечері контрольовані аварійні відключення світла були застосовані для споживачів по всій Україні. Залученого імпорту електрики виявилося недостатньо для покриття дефіциту, а без світла до кінця доби лишилося 10% споживачів.