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В четырех областях Украины и Киеве отменены экстренные отключения света

15 мая 2024 09:53
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей отменены
Работник Укрэнерго. Фото: kharkivoda.gov.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

По состоянию на утро среды, 15 мая, экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменены. Во все дома будет возвращен свет.

Об этом сообщает пресс-служба группы ДТЭК в Telegram.

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Экстренные отключения света в Украине

На сегодняшний день в Украине отменили экстренные отключения света в нескольких регионах. Ранее сообщалось, что в Киевской области, а также в Одессе, Днепропетровской и Донбассе введут такую инициативу, чтобы разгрузить электросети, так как после последних российских обстрелов пострадала энергетическая инфраструктура.

Отключение света
Пост ДТЭК в Telegram

Энергетики уверяют, что сегодня свет вернут во все дома. Но, несмотря на стабилизацию ситуации, в ДТЭК просят граждан экономить электроэнергию.

Напомним, с утра Укрэнерго применило контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины утром. Они действовали с 06:40 до 09:00.

Как известно, вчера вечером контролируемые аварийные отключения света были использованы для потребителей по всей Украине. Привлеченного импорта электричества оказалось недостаточно для покрытия дефицита, а без света до конца суток осталось 10% потребителей.

электроэнергия
Укрэнерго
ДТЭК
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