Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей отменены

Работник Укрэнерго. Фото: kharkivoda.gov.ua

По состоянию на утро среды, 15 мая, экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменены. Во все дома будет возвращен свет.

Об этом сообщает пресс-служба группы ДТЭК в Telegram.

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На сегодняшний день в Украине отменили экстренные отключения света в нескольких регионах. Ранее сообщалось, что в Киевской области, а также в Одессе, Днепропетровской и Донбассе введут такую инициативу, чтобы разгрузить электросети, так как после последних российских обстрелов пострадала энергетическая инфраструктура.

Пост ДТЭК в Telegram

Энергетики уверяют, что сегодня свет вернут во все дома. Но, несмотря на стабилизацию ситуации, в ДТЭК просят граждан экономить электроэнергию.

Напомним, с утра Укрэнерго применило контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины утром. Они действовали с 06:40 до 09:00.

Как известно, вчера вечером контролируемые аварийные отключения света были использованы для потребителей по всей Украине. Привлеченного импорта электричества оказалось недостаточно для покрытия дефицита, а без света до конца суток осталось 10% потребителей.