В Укренерго прокоментували аварійні відключення світла по всій Україні

Відключення світла в Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Контрольовані аварійні відключення світла у споживачів по всій Україні, які трапилися ввечері, 14 травня, були вимушено застосовані через значний дефіцит електроенергії в системі. Залученого імпорту електрики виявилося недостатньо для покриття дефіциту, а без світла до кінця доби лишилося 10% споживачів.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в етері телемарафону.

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За його словами, дефіцит електроенергії в українській енергосистемі відчувається вже тривалий час.

"Компенсувати його можна або комерційним імпортом електроенергії з Європи, або якщо не вистачає і цього — обмежимо промислових споживачів. В екстрених випадках лишається обмеження побутових споживачів. Зараз ми намагаємось збалансувати енергосистему, аби контролювати ситуацію", — сказав Кудрицький.

Чиновник додає, що станом на зараз орієнтовно до 10% споживачів відключено до кінця доби.

"Проблема полягає в тому, що не вистачає ані загальної потужності українських електростанцій, ані імпортованої електрики. Це може пов'язано зі зростом увімкнення українцями автономного опалювання через похолодання", — сказав Кудрицький, і наголосив, що ці відключення лише тимчасові.

Нагадаємо, раніше Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України через значний дефіцит електроенергії в системі, про що не так давно попереджав держрегулятор.