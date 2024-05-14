В Укрэнерго прокомментировали аварийные отключения света по всей Украине

Отключение света в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Контролируемые аварийные отключения света у потребителей по всей Украине, случившиеся вечером 14 мая, были вынужденно применены из-за значительного дефицита электроэнергии в системе. Привлеченного импорта электричества оказалось недостаточно для покрытия дефицита, а без света до конца суток осталось 10% потребителей.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

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По его словам, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме ощущается уже длительное время.

"Компенсировать его можно либо коммерческим импортом электроэнергии из Европы, либо если не хватает и этого — ограничим промышленных потребителей. В экстренных случаях остается ограничение бытовых потребителей. Сейчас мы пытаемся сбалансировать энергосистему, чтобы контролировать ситуацию", — сказал Кудрицкий.

Чиновник добавляет, что по состоянию на сегодняшний день ориентировочно до 10% потребителей отключены до конца суток.

"Проблема состоит в том, что не хватает ни общей мощности украинских электростанций, ни импортированного электричества. Это может связано с ростом включения украинцами автономного отопления из-за похолодания", — сказал Кудрицкий и отметил, что эти отключения лишь временные.

Напомним, ранее Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии в системе, о чем недавно предупреждал госрегулятор.