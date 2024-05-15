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Гендиректор YASNO оценил вероятность отключений света летом — чего ждать

15 мая 2024 16:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Будут ли отключение света летом прогноз энергетиков
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Фото: ДТЭК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Вчера, 14 мая, украинцев не предупредили заранее об аварийных отключениях света. Причиной стал неожиданный рост потребления, который очень сложно спрогнозировать.

Об этом генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал в эфире "Радио Свобода" в среду, 15 мая.

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Абонентов не предупредили об отключении электроэнергии

Причиной по которой абонентов не предупредили об аварийных отключениях электроэнергии является неожиданный рост потребления. Будут ли отключение света сегодня неизвестно. Ранее аварийные графики были введены для промышленных потребителей, что касается населения, свет выключен впервые.

"Потребление – это такая величина, которая достаточно непрогнозируема на сто процентов, потому что оно гуляет. И, по моему мнению, просто не ожидали, что так возрастет потребление. То есть вынуждены были на несколько часов ввести ограничения аварийные и для населения", — отметил Коваленко. .

Он отметил, что все ждут возвращения схемы, по которой отключения работали последние два года. Это когда есть понятный дефицит и "Укрэнерго" доводит до каждого оператора системы распределения в регионе ограничения. И ОСР уже балансирует отключение посредством прогнозируемых графиков внутри области.

Причин для полного блекаута нет

Гендиректор YASNO не видит причин для наступления полного отключения электричества и блекаута, как в 2022 году. Он прогнозирует применение графиков отключения летом.

"Я полного блекаута не вижу вообще. Теоретически все возможно, но пока мы его не видим, это достаточно технически невозможно... С точки зрения графиков, будут их применять или не будут - это зависит от дефицита. Я персонально думаю, что когда будет достаточно жарко на улице, мы можем столкнуться с применением этих графиков» , — добавил Коваленко.

Напомним, что некоторые одесситы остались без света до вечера. Также в Одесском регионе могут быть экстренные отключения света из-за большой нагрузки на электросети.

Сегодня утром "Укрэнерго" применило контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Они действовали с 06:40 до 09:00.

электроэнергия
Украина
ДТЭК
война в Украине
YASNO
энергетика
отключения света
свет

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