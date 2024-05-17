Енергетики. Фото: gwaramedia.com

Гетманцев попереджає, що відключення світла почастішають, адже енергетична система України на межі. Він пояснив ключові моменти енергетики, зокрема технічне підґрунтя та формулу, на якій базується енергопостачання.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у п'ятницю, 17 травня.

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Формула, на якій базується енергопостачання

За словами народного депутата, спрощена формула має такий вигляд — споживання (загалом по країні, по регіонах, по часу доби) vs генерація та можливості передачі мережами (магістральними та розподільчими) і можливий імпорт.

Імпорт електроенергії

Особливу увагу він звернув саме на імпорт, який став невід'ємною частиною електроенергії і має ліміт.

"Почну з останньої складової – імпорту, який останнім часом позбавився слова "можливий".Так, нині без нього обійтися практично неможливо. Ми маємо після інтеграції до ENTSO-E доведений нам верхній ліміт імпорту. І навіть якби ми розширили технічні можливості перетоків до України – нам швидко і суттєво ліміт не піднімуть, це нереально", — зазначив Гетманцев.

Пожежа після ракетного удару РФ по енергооб'єктах Києва. Фото: ДСНС

Генерація, розподіл і споживання

Друга складова — генерація та розподіл, обидві навесні зазнали величезних втрат і мають збої, внаслідок атак РФ.



"Не буду називати конкретних цифр у гігаваттах, кількості підстанцій, трансформаторів та мереж — у ворога, на жаль, у запасах ще є чимало ракет, щоб збільшити масштаби уражень, а та кількість засобів ПРО-ППО, які ми маємо і про яку багато кажуть публічно — її, м’яко кажучи, "сильно недостатньо", — йдеться в повідомленні.

За словами Гетманцева, споживання — відмінне залежно від регіонів та часу доби. Допоки була технічна можливість — енергетики намагались перекласти тягар відключень на категорію так званих "непобутових" споживачів, за винятком об’єктів критичної інфраструктури, хоча були місця і періоди, де доводилось відключати усіх.

Наслідки удару по енергетичній систему Рівненщини. Фото: Рівненська ОВА

Відновлення електроенергії потребує багато часу і зусиль

Нардеп зауважив, що енергетики роблять все можливе, аби відновити електроенергію. Але перезапустити серйозно пошкоджену ТЕС чи ГЕС (а ворог цілив насамперед у маневрові потужності) — потребує дуже багато часу.

"І мова не тільки у годинах роботи, а насамперед в унікальному обладнанні. Його по великій кількості позицій нема ніде у світі "на складах", частина вже давно не виробляється, по якихось питаннях треба буде шукати нові технічні рішення. Альтернативні рішення, розподілені системи — це теж час та кошти, і їм також повний фізичний захист не гарантований (особливо у прифронтових регіонах)", — написав Гетманцев.

Можливості генерації та розподілу у найближчі місяці будуть меншими

Він додав, що ми перебуваємо в режимі підготовчої кампанії до наступного осінньо-зимового сезону. Тож обладнання потрібно буде виводити у поточні ремонти чи технічне обслуговування. Певні роботи вимагатимуть його зупинення, заміни вузлів та агрегатів.

"Тож можливості "генерації та розподілу" у найближчі місяці будуть меншими. Енергетики обіцяють робити все у максимально стислі строки, і ми бачимо, як вони намагаються відновлювати енергопостачання у лічені години після чергових атак та обстрілів, але треба бути реалістами", — йдеться в повідомленні.

Голова фінансового комітету Ради України підсумував, що відключення — це не зла воля "володарів рубильника". Диспетчери та автоматична апаратура точно не бажають нікому нічого поганого.

Ми змушені будемо певний час жити у такому складному режимі. Чим кожен з нас може допомогти — це споживати ощадно.

Нагадаємо, станом на 17 травня ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. У декількох областях увечері планують ввести графіки відключень світла.

Раніше ми писали, що наступні два роки в Україні буде дефіцит електроенергії, навіть якщо усунути певні пошкодження. Що стосується нинішніх обмежень, то вони можуть тривати до серпня.