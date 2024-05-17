Энергетики. Фото: gwaramedia.com

Гетманцев предупреждает, что отключения света участятся, ведь энергетическая система Украины на грани. Он объяснил ключевые моменты энергетики, в частности техническую основу и формулу, на которой базируется энергоснабжение.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в пятницу, 17 мая.

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Формула, на которой базируется энергоснабжение

По словам народного депутата, упрощенная формула выглядит так – потребление (в целом по стране, по регионам, по времени суток) vs генерация и возможности передачи сетями (магистральными и распределительными) и возможный импорт.

Импорт электроэнергии

Особое внимание он обратил именно на импорт, ставший неотъемлемой частью электроэнергии и имеющий предел.

"Начну с последней составляющей – импорта, который в последнее время лишился слова "возможен". Да, сейчас без него обойтись практически невозможно. Мы имеем после интеграции в ENTSO-E доведенный нам верхний лимит импорта. И даже если бы мы расширили технические возможности перетоков в Украину - нам быстро и существенно лимит не поднимут, это нереально" , — отметил Гетманцев.

Пожар после ракетного удара РФ по энергообъектам Киева. Фото: ГСЧС

Генерация, распределение и потребление

Вторая составляющая — генерация и распределение, обе весной понесли огромные потери и сбои, в результате атак РФ.



"Не буду называть конкретных цифр в гигаваттах, количестве подстанций, трансформаторов и сетей — у врага, к сожалению, в запасах еще есть немало ракет, чтобы увеличить масштабы поражений, а количество средств ПРО-ПВО, которые мы имеем и о котором много говорят публично — ее, мягко говоря, "сильно недостаточно" , — говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, потребление отличное в зависимости от регионов и времени суток. Пока была техническая возможность – энергетики пытались переложить груз отключений на категорию так называемых "небытовых" потребителей, за исключением объектов критической инфраструктуры, хотя были места и периоды, где приходилось отключать всех.

Последствия удара по энергетической системе Ровенщины. Фото: Ровенская ОВА

Восстановление электроэнергии требует много времени и усилий

Нардеп отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроэнергию. Но перезапустить серьезно поврежденную ТЭС или ГЭС (а враг целил, прежде всего, в маневровые мощности) – требует очень много времени.

"И речь не только в часах работы, а прежде всего в уникальном оборудовании. Его по большому количеству позиций нет нигде в мире "на складах", часть – уже давно не производится, по каким-то вопросам нужно будет искать новые технические решения. Альтернативные решения, распределенные системы – это тоже время и средства, и им также полная физическая защита не гарантирована (особенно в прифронтовых регионах)" , — написал Гетманцев.

Возможности генерации и распределения в ближайшие месяцы будут меньше

Он добавил, что мы находимся в режиме подготовительной кампании к следующему осенне-зимнему сезону. Так что оборудование нужно будет выводить в текущие ремонты или техническое обслуживание. Определенные работы потребуют его остановки, замены узлов и агрегатов.

"Поэтому возможности "генерации и распределения" в ближайшие месяцы будут меньше. Энергетики обещают делать все в максимально сжатые сроки, и мы видим, как они пытаются возобновлять энергоснабжение в считанные часы после очередных атак и обстрелов, но нужно быть реалистами" , — говорится в сообщении.

Глава финансового комитета Рады Украины подытожил, что отключение — это не злая воля "владельцев рубильника". Диспетчеры и автоматическая аппаратура не желают никому ничего плохого.

Мы вынуждены будем некоторое время жить в таком сложном режиме. Чем каждый из нас может помочь – это потреблять сберегательно.

Напомним, по состоянию на 17 мая ситуация в энергосистеме остается очень тяжелой. В нескольких областях вечером планируется ввести графики отключений света.

Ранее мы писали, что следующие два года в Украине будет дефицит электроэнергии, даже если устранить некоторые повреждения. Что касается нынешних ограничений, то они могут продлиться до августа.